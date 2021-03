Carnaval de Marseille : Gérald Darmanin promet la plus grande fermeté

publié le 22/03/2021 à 22:43

Au lendemain du carnaval clandestin, qui a réuni près de 6.500 personnes dimanche 21 mars 2021 à Marseille (Bouches-du-Rhône), Gérald Darmanin promet la plus grande fermeté et assure qu'il y aura des comparutions immédiates dès mardi. "Cette manifestation était extrêmement spontanée. Je constate d'ailleurs qu'elle a donné lieu non pas simplement à des rassemblements festifs, mais à des dégradations de biens publics, à des violences contre les personnes", a déclaré le ministre de l'Intérieur, déplorant des faits "inacceptables".

Neuf personnes ont été interpellées, soupçonnées de faits de violences et de jets de projectiles. Les enquêteurs auront par ailleurs le délicat travail de retrouver les organisateurs, qui appartiennent à un collectif d'associations installé à La Plaine, un quartier proche du centre-ville connu pour être très contestataire.

Une image a particulièrement scandalisé les Marseillais : celle de carnavaliers se soulageant dans l'espace laissé libre par les deux immeubles de la rue d'Aubagne qui s'étaient écroulés le 5 novembre 2018. Un drame qui avait coûté la vie à 8 personnes.