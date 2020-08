publié le 10/08/2020 à 08:02

Après la mort de plusieurs Français au Niger, l'Élysée assure que tous les moyens seront mis en oeuvre pour élucider les circonstances de cet attentat. Huit personnes au total ont été tuées, dont six Français selon les autorités locales. Ils étaient accompagnés par leur guide et leur chauffeur. Parmi les victimes, il y avait des employés de l'ONG humanitaire Acted.

Sept des huit morts font partie de cette ONG, qui ne confirme pas encore le nombre de morts. Acted distribue des aides d'urgence dans de nombreux pays et condamne le "meurtre insensé et barbare de nos collègues et de leur guide".

L'attaque a eu lieu dimanche 9 août en fin de matinée près de la localité de Kouré, à une heure de route de la capitale Niamey. L'endroit est surtout connu pour abriter une espèce rare de girafes. Visiblement, l'assaut était préparé. Les assaillants sont arrivés à moto à travers la brousse. Or, depuis quelques mois, les motos sont interdites jour et nuit dans la région pour éviter la circulation de jihadistes.

Sur des photos, on voit le véhicule des humanitaires en partie brûlé et criblé de balles. Emmanuel Macron a dénoncé "la lâcheté de cette attaque". L'Élysée assure que tout sera mis en oeuvre pour élucider les circonstances de cet attentat.

À écouter également dans ce journal :

Masque obligatoire - Les mesures sanitaires sont renforcées en Île-de-France à partir de ce lundi 10 août au matin. Le port du masque est désormais obligatoire dans certaines zones très fréquentées de la région parisienne. À partir de 8h, il sera obligatoire dans de très nombreuses zones de la capitale et en petite couronne. C'est le cas sur les quais de Seine, sur la Butte Montmartre et à Bercy Village, mais aussi sur les bords du canal Saint- Martin. Des zones clairement délimitées avec de l'affichage à l'entrée et à la sortie.

Lourdes - Bruno Le Maire est en déplacement à Lourdes ce lundi 10 août. Le ministre de l'Économie sera au chevet des professionnels du tourisme. La cité mariale habituellement envahie par les fidèles à l'approche du pèlerinage du 15 août est désertée. Lourdes, deuxième ville hôtelière de France derrière Paris, subit de plein fouet la crise du coronavirus. Un coup de massue pour l'économie locale.

Canicule - Toujours pas de baisse au thermomètre ce lundi. 54 départements sont en alerte orange à cause de la canicule. 15 départements sont toujours en vigilance rouge dans le nord du pays, de la Seine-Maritime à la région parisienne jusqu'aux Hauts de France.