publié le 10/08/2020 à 06:39

La canicule persiste en France ce lundi 10 août, avec des orages prévus dans plusieurs régions. 15 départements sont par ailleurs placés en alerte rouge, rapporte Météo-France. Il s'agit de l'Eure, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

54 départements du Sud-Ouest au Nord-Est avec l'ajout de 5 départements du Centre-Est (Haute-Loire, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie) font l'objet d'une vigilance orange canicule. Le temps sera très variable dans un contexte qui reste généralement caniculaire. L'instabilité augmentera par rapport à la veille avec le déclenchement d'averses orageuses sur une grande partie du pays.

Ces orages circuleront de la Nouvelle-Aquitaine vers la Lorraine et la Champagne-Ardenne, en passant par le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bourgogne et la région parisienne. Plus à l'est également des orages se développeront sur la partie alpine et le Massif central. Des rafales seront possibles sous les plus forts orages. L'Alsace bénéficiera d'un temps plus ensoleillé ainsi que la Corse et le pourtour méditerranéen, excepté le golfe du Lion où des nuages bas persisteront.

La vague de chaleur perdurera avec des températures minimales qui auront encore du mal à descendre en dessous de 18 à 23 degrés. Elles seront plus fraîches en Bretagne et en Normandie avec 15 à 18 degrés. Le thermomètre affichera l'après-midi des valeurs toujours élevées, comprises dans les terres entre 32 et 37 degrés dans une atmosphère bien lourde. Il fera cependant plus frais, entre 25 et 30 degrés sur la façade atlantique, la Bretagne et les côtes de la Manche, ainsi que sur le littoral méditerranéen.