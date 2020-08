publié le 10/08/2020 à 06:54

Emmanuel Macron a dénoncé dimanche soir "l'attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires" au Niger. Il a affirmé que "tous les moyens" seront mis en oeuvre pour "élucider" les circonstances de cet "attentat", qui a fait huit victimes, dont six Français, selon les autorités nigériennes.



Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou : il a ensuite déclaré que "leur détermination à poursuivre la lutte en commun contre les groupes terroristes au Sahel" demeurait "intacte". L'Elysée précise, dans son communiqué, qu'un conseil de défense se tiendra mardi matin "sous l'autorité du président de la République et sur la base des informations qui seront transmises par les autorités nigériennes et françaises".



Le président a par ailleurs "exprimé ses condoléances et le soutien de la nation française aux familles et proches des victimes". Le communiqué des autorités ne précise pas le nombre de Français tués dans l'attaque, qui a fait huit morts, six Français et deux Nigériens, selon des sources officielles nigériennes. L'ONG Acted a indiqué dans la soirée que "plusieurs salariés" avaient été tués.