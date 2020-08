publié le 09/08/2020 à 20:15

L'Élysée confirme que des Français ont été tués au Niger le 9 août, sans donner le nombre de victimes. Les premières informations transmises par les autorités nigériennes à l'AFP font état de six Français et deux Nigériens tués par des hommes armés à motos.

Le président français Emmanuel Macron s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, a encore précisé l'Élysée.

Le groupe de six touristes, un chauffeur et un guide touristique aurait été attaqué par des hommes armés venus à moto à travers la brousse. Ils les auraient attendus ce matin vers 11h30 dans un parc touristique, où des safaris sont organisés. Il abrite les derniers troupeaux de girafes de l'Afrique de l'ouest. Il est situé dans la zone de Kouré, à une heure environ de la capitale de Niamey.

"La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches", relève une source proche des services de l'environnement à l'AFP, qui ajoute : "On ne connaît pas l'identité des assaillants, mais ils sont venus à motos à travers la brousse et ont attendu l'arrivée des touristes. Le véhicule emprunté par les touristes appartient à l'ONG Acted".