Coronavirus : dans quels lieux en Île-de-France le masque sera-t-il obligatoire ?

publié le 10/08/2020 à 07:45

Samedi 8 août, la préfecture de police de Paris a annoncé que le port du masque sera obligatoire en extérieur dans plusieurs lieux très fréquentés de la capitale, mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise à partir de cette semaine. “Les zones concernées ont été définies en pleine concertation avec les élus et sont listées aux arrêtés préfectoraux”, a indiqué la préfecture de police. Seul le Val d'Oise n'a pas encore diffusé sa liste.



À Paris, le port du masque sera obligatoire notamment sur les quais de Seine, à Montmartre et aux abords du Canal Saint-Martin. "L'obligation sera rappelée pendant une quinzaine de jours aux gens entrant dans la zone concernée, et les verbalisations (135 euros, ndlr) surviendront dans un deuxième temps”, a expliqué Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité à la mairie de Paris.



Plus en détails, dans le centre de la capitale, la rue Montorgueil, la rue Rambuteau, la rue de Bretagne, la rue des Francs Bourgeois, la rue Saint-Honoré, la rue de Montmartre et le marché des Enfants Rouges, sont concernés. Dans le 11e arrondissement, les usagers seront contraints de porter le masque dans la rue de la Roquette, de Lappe ou encore dans la rue Oberkampf, comme le rapporte franceinfo.

Des restrictions dans toute la région parisienne

En Seine-Saint-Denis, "les parvis et les abords des nombreuses gares RER du département sont concernées, à Aubervilliers, Epinay, au Raincy, à Neuilly, Noisy, Pierrefitte, Saint-Denis ou encore Sevran”, détaille le Parisien. De même pour la gare routière internationale à Bagnolet, les quais du canal de l'Ourq à Pantin, les Puces de Saint-Ouen, et de nombreux squares.



Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux espaces à l’extérieur seront concernés par cette mesure, notamment des rues commerçantes, des places et des boulevards. Cette mesure sanitaire sera particulièrement déployée dans les communes de Boulogne-Billancourt, de Levallois-Perret, d'Issy-les-Moulineaux, de Sceaux et de Suresnes.



Dans le département du Val-de-Marne, les usagers de l’espace public devront utiliser un masque protecteur dans la rue du Midi, la rue de l'Eglise et la rue Pierre Sémard à Vincennes, mais aussi sur la place de la Vache Noire à Arcueil et dans la zone piétonne de la rue du Général Leclerc à Créteil. Le port du masque sera aussi obligatoire "sur les bords de Marne, à Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Maisons-Alfort et Saint-Maurice".

Une liste temporaire qui suivra l'évolution de l'épidémie

Un renforcement du contrôle sanitaire alors que les autorités constatent une recrudescence de l’épidémie en Île-de-France. Selon le communiqué de la préfecture, "L'incidence est particulièrement importante chez les 20-30 ans. Elle est aussi plus forte à Paris et dans les départements de la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine), ainsi que dans quelques communes du Val-d'Oise", est-il précisé. La liste des zones où le port du masque pourra varier dans les prochaines semaines en fonction de la situation sanitaire dans le pays et de la fréquentation des lieux concernés.

#COVID19 😷 | Renforcement des mesures de prévention en IDF.

Le préfet de Police et les préfets du 93, 92, 94 et 95 rendent le port du masque obligatoire dans certaines zones à forte concentration de personnes dans l’agglomération parisienne à partir du lundi 10 août 2020 à 8h00. pic.twitter.com/QUtjnwi9DG — Préfecture de Police (@prefpolice) August 8, 2020