publié le 09/08/2020 à 18:30

Ce dimanche, 8 personnes dont 6 touristes français auraient été tués dans la zone de Kouré, au Niger. À ce stade, les circonstances sont encore floues, le quai d'Orsay, par exemple ne confirme pas et procède à des vérifications.

Le groupe de six touristes, un chauffeur et un guide touristique aurait été attaqué par des hommes armés venus à moto à travers la brousse. Ils les auraient attendus ce matin vers 11h30 dans un parc touristique, où des safaris sont organisés. Il abrite les derniers troupeaux de girafes de l'Afrique de l'ouest. Il est situé dans la zone de Kouré, à une heure environ de la capitale de Niamey.

Il faut rappeler qu'une bonne partie du Niger est fortement déconseillée, classée rouge par le ministère des Affaires étrangères français, notamment tous les lieux publics. Le ministère indique, par exemple, que la zone de Kouré, ce parc où se seraient trouvés les Français est déconseillé sauf "raisons impératives" à cause de la menace terroriste permanente du groupe jihadiste Boko Haram, très actif à travers tout le pays.

C'est surtout une région qui se trouve dans une zone grise Frédéric Lejeal, ancien rédacteur adjoint de "La lettre du continent"





"C'est surtout une région qui se trouve dans une zone grise, c'est-à-dire un triangle extrêmement dangereux où beaucoup de groupes armés s'y sont réfugiés après avoir été mis sous pression par la France", démarre Frédéric Lejeal, ancien rédacteur adjoint de La lettre du continent et spécialiste de l'Afrique. "Pour moi, il y a quelque chose d'assez significatif, c'est qu'on parle de gens armés à moto. C'est un mode opératoire qui est très caractéristique. Ça peut être très bien les groupes islamistes qui sévissent au Burkina, ça peut être aussi Boko Haram", poursuit-il avant de conclure : "La zone n'est pas interdite, mais en tous les cas il y a quand même des risques énormes (...) ça frise vraiment l'inconscience".

