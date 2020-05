publié le 03/05/2020 à 07:43

C'est un avant-goût du déconfinement qui pourrait avoir lieu en France à partir du lundi 11 mai. En Espagne, les habitants peuvent enfin profiter du grand air depuis ce samedi 2 mai, après six semaines et demi d'un confinement très strict, qui ressemblait à de l'isolement. De Valence à Madrid, en passant par Barcelone, les Espagnols ne se sont pas privés pour sortir de chez eux pour faire du sport ou se promener.

Les mesures de déconfinement permettent aux familles de sortir entre 12h et 19h tandis que la population sort par tranches d'âge en fonction des horaires. À Barcelone, Ramon ne cache pas son inquiétude, avec sa femme et ses deux enfants qui sont munis d'un masque : "C'est la première fois qu'on sort tous ensemble. On a un peu peur mais il faut se réadapter et faire face à cette nouvelle situation".

Le déconfinement du pays, l'un des plus meurtris au monde, doit se poursuivre par phases d'ici la fin juin. À partir de ce lundi 4 mai, certains petits commerces comme les coiffeurs pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, et bars et restaurants auront le droit de vendre des produits à emporter.

À écouter également dans ce journal

Santé - Le 11 mai "pourrait être remise en question" selon le ministre de la Santé Olivier Véran, "si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé". Il recommande aussi aux Français de ne pas réserver leurs vacances pour l’instant.

Politique - 39% des Français font confiance au gouvernement pour gérer la crise du coronavirus. 20 % des sondés estiment que la dirigeante du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, ferait mieux qu’Emmanuel Macron pour gérer la crise sanitaire.

Société - Avec 3 milliards d'euros de manque à gagner, la facture est lourde pour la SNCF qui, après la grève des transports, traverse la crise du coronavirus. Sans exclure des suppressions de postes, le PDG en appelle à l'aide de l'État.