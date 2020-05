et AFP

publié le 30/04/2020 à 18:01

C'est le bilan le plus bas depuis le 20 mars dernier. L'Espagne a recensé 268 morts du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé ce jeudi 30 avril. Au total, 24.543 personnes sont mortes du Covid-19 dans le pays.

Le bilan quotidien des décès, en baisse progressive, était repassé au-dessus de 300, lundi 27 avril. Un léger sursaut qui ne contredit pas la baisse générale. Les autorités sanitaires estiment que le pic est derrière eux. Ils considèrent qu'il a été franchi le 2 avril, lorsque le pays avait enregistré 950 morts en 24 heures.

Ce pays de 47 millions d'habitants est le quatrième le plus frappé au monde, derrière les Etats-Unis, l'Italie et la Grande-Bretagne. C'est aussi l'un des pays où la contagion est la plus forte avec un total de 213.435 cas confirmés selon un dernier décompte ce jeudi 30 avril, mais le ministère révise constamment ce chiffre.

Les mesures de confinement assouplies

Le nombre de malades déclarés guéris est de 112.050 alors que le gouvernement prépare un déconfinement en trois phases dont la première pourrait commencer le 11 mai si l'évolution positive de la pandémie dans le pays se poursuit.

Il a déjà procédé à un léger assouplissement des mesures, les plus strictes d'Europe, en autorisant les enfants à sortir prendre l'air depuis dimanche dernier. Les adultes suivront samedi 2 mai, ils pourront sortir pendant une heure pour faire de l'exercice ou se promener avec des membres de la même maisonnée. Jusqu'à maintenant, ils ne peuvent que se rendre à la pharmacie, au supermarché, ou au travail si le télétravail est impossible.