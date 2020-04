"Le confinement généralisé est un échec", juge Marine Le Pen sur RTL

publié le 29/04/2020 à 08:49

Au lendemain de la présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe, Marine Le Pen a jugé très sévèrement l'action de l'exécutif depuis le 13 mars dernier. "Le confinement a été un échec", a estimé la présidente du Rassemblement national sur RTL ce mercredi 29 avril. "Pendant ce confinement, on aurait pu avancer dans la maîtrise du virus, on aurait pu donner des masques a tout le monde, on aurait pu mettre en place ces tests et non", a-t-elle regretté.

Si Édouard Philippe a appelé les Français à la responsabilité, Marine Le Pen ne doute pas de leur capacité à l'être. "Les Français sont responsables. Il faut arrêter de les culpabiliser. C'était l'élément le plus dangereux de ce discours. Mais encore faut-il leur donner les éléments pour que le déconfinement fonctionne", a-t-elle ajouté, jugeant qu'il aurait fallu que le port du masque et les tests soient mis en place lors du confinement.

"Le gouvernement a réussi à réduire le nombre de morts, mais pas à empêcher la circulation du virus", a regretté Marine Le Pen, qui se félicite toutefois du changement de doctrine de l’exécutif concernant la généralisation du port du masque et les 700.000 tests qui seront effectués chaque semaine à partir du 11 mai. "Je ne peux que m’en réjouir. Encore faut-il que l’on ait les capacités" de le faire.

"Pas en désaccord" sur le classement des départements

Devant les députés, Édouard Philippe a annoncé que tous les départements ne seront pas déconfinés de la même façon. Les autorités vont ainsi publier une carte des départements, certains seront affichés en vert et d’autres en rouge. Dans les départements classés rouge, le déconfinement sera adapté. Si Marine Le Pen regrette "une vision technocratique" de ce classement, notamment car le virus ne s'arrête pas à la limite exacte des départements, "sur le fond", elle ne se dit "pas en désaccord" avec cette stratégie.