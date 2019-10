publié le 04/10/2019 à 07:04

À partir du 18 octobre, les États-Unis pourront, s'ils le souhaitent, surtaxer les produits européens. L'OMC a donné son feu vert le 3 octobre dernier. Cette autorisation est la conséquence d'une longue bataille judiciaire, dans laquelle l'Europe était accusée d'avoir subventionné illégalement Airbus.

Voici donc l'heure des représailles américaines. Parmi les produits visés, on trouve notamment le vin et le fromage français. Une décision qui inquiète, notamment dans la vallée du Rhône, ou des producteurs redoutent une sévère baisse de leur chiffre d'affaires en exportation.

"Si quelqu'un achète pour 100$, il va en réalité acheter pour 75$", explique François Villard, vigneron. Il exporte environ 10.000 bouteilles par an vers les États-Unis, soit environ 7% de ses ventes et 250.000 euros, un chiffre important. "Il y a des vins qui apparaîtront avec de meilleurs rapports qualité/prix que les nôtres. On risque de perdre par rapport à des vins chiliens, qui risquent de se retrouver nettement moins chère que nous sur le marché", déplore-t-il.

"16 % pour les crus et 19% pour les AOC Côtes du Rhône sont exportés aux USA, c'est énorme. Il y a un vrai risque, ce n’est pas à prendre à la légère", s'alarme Michel Chapoutier, le président de l'interprofession. Connaissant le président américain, les producteurs n'ont malheureusement guère d'espoir qu'il revienne sur sa décision.

