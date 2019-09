et AFP

publié le 27/09/2019 à 14:04

C'est sans Usain Bolt et entourés de nombreuses interrogations que débutent les Mondiaux 2019 d'athlétisme, vendredi 27 septembre, à 15h30 heure française, à Doha. En confiant la destinée de sa compétition phare au Qatar, petit mais richissime émirat gazier du Golfe, la Fédération internationale (IAAF) a pris le risque d'avancer dans l'inconnue la plus totale.

Le défi semble sur le papier insensé pour un pays aux températures caniculaires, même à cette époque de l'année (35 à 40° en journée avec un taux d'humidité de 85%), qui se prête difficilement à la pratique du sport en plein air. Les reproches font écho à ceux qui accompagnent la Coupe du monde de football en 2022, dont ces Championnats du monde seront un test en miniature.

L'IAAF et les organisateurs locaux ont mis le paquet pour parer à toute critique avec un stade semi-couvert et climatisé, grâce à une technologie qui sera également utilisée dans trois ans pour le football. Le président de l'IAAF, Sebastian Coe, s'est ainsi voulu très rassurant, évoquant un procédé "à couper le souffle". "Vous êtes assis dans le stade, il fait 38-40° à l'extérieur et il fait 23° dans l'enceinte".

Deux mois plus tard que d'habitude

En optant pour le Qatar, l'IAAF a tout de même dû repousser de près de deux mois la tenue des Mondiaux, habituellement disputés début août, entraînant une saison à rallonge pour les athlètes.

Autre concession de taille : les épreuves d'endurance sur route (marathon, 20 et 50 km marche) ne démarreront pas avant 23h30 locales. C'est d'ailleurs sur elles que se concentrent les plus vives inquiétudes, les températures ne descendant pas en dessous de 30° même en pleine nuit.

Autre question : le stade Khalifa sera-t-il rempli ? Selon le Guardian, seulement 50.000 billets ont été vendus pour les 10 jours de compétition pour un stade comprenant 46.000 sièges. Les organisateurs envisageraient de distribuer des tickets gratuits aux enfants et aux migrants pour combler les vides.

Qui seront les rois du sprint ?

Il n'y aura donc a priori pas la foule des grands soirs pour admirer les exploits des meilleurs athlètes de la planète, alors que la discipline se cherche toujours une star depuis la retraite de Usain Bolt en 2017. En l'absence de la "Foudre" jamaïcaine, les États-Unis espèrent récupérer leur domination sur le sprint avec comme fers de lance deux jeunes aux dents longues, Christian Coleman (23 ans, 100 m) et Noah Lyles (22 ans, 200 m).

Le 100 mètres hommes, avec Jimmy Vicaut mais sans Christophe Lemaitre (uniquement aligné sur le relais 4x100 m) côté français, est programmé samedi 28 septembre à 21h15 heure française, le 200 m mardi 1er octobre à 21h40. Kévin Mayer (décathlon sera en lice) en lice mercredi 2 et jeudi 3 octobre, Yohann Diniz (50 km marche) samedi 28 septembre à 22h30, Renaud Lavillenie (perche) mardi 1er octobre à 19h05.

Le programme complet en heures françaises :

Les finales en gras.



Vendredi 27 septembre :

15h30 - Longueur hommes (qualifications)

15h35 - 100 m hommes (tour préliminaire)

15h40 - Marteau dames (qualification groupe A)

16h10 - 800 m dames (séries)

16h30 - Perche dames (qualification)

17h05 - 100 m hommes (séries)

17h10 - Marteau dames (qualification groupe B)

17h40 - Hauteur dames (qualification)

17h55 - 3.000 m steeple dames (séries)

18h25 - Triple saut hommes (qualification)

18h45 - 5.000 m hommes (séries)

19h35 - 400 m hommes haies (séries)

22h59 - Marathon dames



Samedi 28 septembre :

15h15 - Disque hommes (qualifications groupe A)

15h30 - 100 m dames (séries)

16h15 - 800 m hommes (séries)

16h30 - Perche hommes (qualification)

16h45 - Disque hommes (qualifications groupe B)

17h05 - 400 m haies (demi-finales)

17h45 - 100 m hommes (demi-finales)

18h15 - 800 m dames (demi-finales)

18h25 - Marteau dames (finale)

19h00 - 4x400 m mixte (séries)

19h40 - Longueur hommes (finale)

20h10 - 10.000 m dames (finale)

21h15 - 100 m hommes (finale)

22h30 - 50 km marche hommes

22h30 - 50 km marche dames



Dimanche 29 septembre :

19h05 - 200 m hommes (séries)

19h40 - Perche dames (finale)

20h20 - 100 m dames (demi-finales)

20h45 - Triple saut hommes (finale)

20h55 - 800 m hommes (demi-finales)

21h35 - 4x400 m mixte (finale)

22h20 - 100 m dames (finale)

22h30 - 20 km marche dames



Lundi 30 septembre :

15h30 - Javelot dames (qualifications groupe A)

16h05 - 200 m dames (séries)

17h00 - Javelot dames (qualifications groupe B)

17h20 - 400 m dames (séries)

19h05 - 110 m haies hommes (séries)

19h30 - Hauteur dames (finale)

19h50 - 200 m hommes (demi-finales)

20h15 - Disque hommes (finale)

20h20 - 5.000 m hommes (finale)

20h50 - 3000 m steeple dames (finale)

21h10 - 800 m dames (finale)

21h40 - 400 m haies hommes (finale)



Mardi 1er octobre :

15h30 - Marteau hommes (qualifications groupe A)

15h35 - 400 m hommes (séries)

15h50 - Hauteur hommes (qualification)

16h30 - 400 m haies dames (séries)

17h00 - Marteau hommes (qualifications groupe B)

17h15 - 3.000 m steeple hommes (séries)

19h05 - Perche hommes (finale)

19h50 - 400 m dames (demi-finales)

20h20 - Javelot dames (finale)

20h35 - 200 m dames (demi-finales)

21h10 - 800 m hommes (finale)

21h40 - 200 m hommes (finale)



Mercredi 2 octobre :

15h35 - Décathlon : 100 m

15h45 - Poids dames (qualifications)

16h05 - Heptathlon : 100 m haies

16h30 - Décathlon : longueur

16h35 - 1.500 m dames (séries)

17h00 - disque dames (qualifications groupe A)

17h15 - Heptathlon : hauteur

17h25 - 5.000 m dames (séries)

17h50 - Décathlon : poids

18h25 - Disque dames (qualifications groupe B)

19h05 - 110 m haies (demi-finales)

19h30 - Heptathlon : poids

19h35 - 400 m hommes (demi-finales)

19h40 - Décathlon : hauteur

20h05 - 400 m haies dames (demi-finales)

20h40 - Marteau hommes (finale)

20h50 - Heptathlon : 200 m

21h35 - 200 m dames (finale)

22h00 - 110 haies (finale)

22h15 - Décathlon : 400 m



Jeudi 3 octobre :

15h35 - Décathlon : 110 m haies

15h40 - Triple saut dames (qualification)

16h30 - Décathlon : disque (groupe A)

17h15 - Décathlon : longueur

17h35 - Décathlon : disque (groupe B)

18h05 - Perche (groupe A)

18h20 - Poids hommes (qualifications groupe A)

19h05 - Décathlon : perche (groupe B)

19h10 - Heptathlon : javelot

19h40 - Poids hommes (qualifications groupe B)

21h00 - 1.500 m hommes (séries)

21h05 - Décathlon : javelot (groupe A)

21h35 - Poids dames (finale)

22h00 - 1.500 m dames (demi-finales)

22h10 - Décathlon : javelot (groupe B)

22h50 - 400 m dames (finale)

23h05 - Heptathlon : 800 m

23h25 - Décathlon : 1.500 m



Vendredi 4 octobre :

19h05 - 1.500 m hommes (demi-finales)

19h15 - Hauteur hommes (finale)

19h40 - 4x100 m dames (séries)

20h00 - Disque dames (finale)

20h05 - 4x100 m hommes (séries)

20h30 - 400 m haies dames (finale)

20h45 - 3.000 m steeple hommes (finale)

21h20 - 400 m hommes (finale)

22h30 - 20 km marche hommes (finale)



Samedi 5 octobre :

15h30 - Javelot hommes (qualifications groupe A)

16h15 - 100 m haies dames (séries)

16h50 - Longueur dames (qualification)

17h00 - Javelot hommes (qualifications groupe B)

18h55 - 4x400 m dames (séries)

19h05 - Poids hommes (finale)

19h25 - 4x400 m hommes (séries)

19h35 - Triple saut dames (finale)

19h55 - 1.500 m dames (finale)

20h25 - 5.000 m dames (finale)

21h05 - 4x100 m dames (finale)

21h15 - 4x100 m hommes (finale)

22h59 - Marathon hommes



Dimanche 6 octobre :

18h02 - 100 m haies (demi-finales)

18h15 - Longueur dames (finale)

18h40 - 1.500 m hommes (finale)

18h55 - Javelot hommes (finale)

19h00 - 1.0000 m hommes (finale)

19h50 - 100 m haies (finale)

20h15 - 4x400 m dames (finale)

20h30 - 4x400 m hommes (finale)