publié le 04/10/2019 à 05:40

Pourquoi une telle attaque ? En 20 ans de maison, l'assaillant de la préfecture de police de Paris n'avait jamais posé problème. Cet employé du service informatique avait 45 ans, et jeudi 3 octobre il a poignardé et tué 4 policiers dont une femme dans le bâtiment, avant d'être abattu par un policier, après deux sommations sans effet.

"On a vu l'assaillant avec le couteau et le policier qui lui disait 'jetez votre couteau'. Il y a eu deux fois la sommation, il s'est dirigé vers le policier, c'est à ce moment-là qu'il a tiré", raconte Youssouf, témoin de la scène et employé à la préfecture.

Les minutes suivantes ont plongé la préfecture dans le chaos, les policiers passant les lieux au peigne fin pour trouver d’éventuels complices. Un bâtiment confiné pendant plusieurs heures, tout comme l'Île de la Cité. Plus tard, on a appris que la femme de l'assaillant a été placée en garde à vue.

