"Je suis Christine". C'est sous ce slogan que des milliers d'enseignants ont manifesté ce jeudi 3 octobre dans toute la France, en hommage à Christine Renon. Christine Renon, c'est le nom de cette directrice d'école qui s'est suicidée il y a 10 jours dans son établissement à Pantin.

Elle avait laissé une lettre dans laquelle elle dénonçait ses conditions de travail. Ses obsèques avaient lieu ce jeudi, date choisie par les manifestants pour faire entendre leur tristesse mais aussi leur colère.

La mobilisation a été particulièrement forte en Seine-Saint-Denis, avec une manifestation sous les fenêtres de l'inspection académique. "Les signaux d'alarme ont été tirés depuis longtemps et aujourd'hui, on aboutit à un drame terrible. Ce que réclament les directeurs, c'est les moyens de travailler convenablement", affirme l'un des manifestants.

"Les lois qui sont pondues par l'Éducation nationale ne font que nous enfoncer tous les jours un peu plus la tête sous l'eau. (...) C'est destructeur pour tout le monde", alertent deux enseignantes venues de Drancy. Une pétition en ligne baptisée "Plus jamais ça" a recueilli plus de 97.000 signatures en moins deux jours.

