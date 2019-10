publié le 31/10/2019 à 07:04

C'est une petite annonce d'un genre nouveau. Une start-up britannique recherche des visages pour ses robots humanoïdes. Contre 115.000 euros, vous pouvez offrir l'image de votre faciès, pour qu'il soit ensuite reproduit à l’infini sur des robots à l’apparence humaine, destinés à s'occuper de personnes âgées. Une demande singulière qui ne convainc pas forcément outre-Manche.

"Mon visage n'a pas de prix, les robots sont utiles et le progrès c'est positif, mais il ne faut pas les humaniser, ils doivent garder un visage de robot", déclare une Londonienne au micro de RTL. "Rencontrer mon double, ce ne serait pas ma tasse de thé", ironise un autre habitant de la capitale anglaise, en ajoutant qu'il "n'aime pas l’intelligence artificielle".

Seule condition pour pouvoir vendre ses traits et les voir dupliqués sur des humanoïdes : avoir un faciès gentil et amical. Intéressée par l'offre, une autre femme redoute cependant d'avoir à croiser ses doubles "dans 20 ans", "avec mon visage sur ces robots, toujours jeune et belle, alors que moi je ne le serai plus", s'inquiète-t-elle. Pour ça elle a une solution, elle propose de toucher une somme inférieure à 115.000 euros, mais que la cession de droit ne dure que 5 ou 10 ans.

