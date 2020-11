publié le 06/11/2020 à 06:44

C'est encore l'incertitude ce vendredi 6 novembre matin aux États-Unis. De plus en plus seul, Donald Trump dénonce des fraudes, tandis que Joe Biden appelle au calme. C'est un scénario incroyable que vit le pays, incapable depuis près de trois jours de désigner le nom du futur président. Aucun des deux candidats, ni Joe Biden, ni Donald Trump, n'a encore atteint le chiffre des 270 grands électeurs nécessaire à la victoire.

Joe Biden n'est virtuellement plus qu'à six grands électeurs de la victoire, si l'Arizona lui est dédié comme l'annoncent certains médias américains. Il y possède 46.000 voix d'avance sur son concurrent. Dans le Nevada, il dispose de 11.000 voix d'avance. L'État qui possède six grands électeurs pourrait suffire à lui assurer la victoire.

Autre État important : la Géorgie et ses seize grands électeurs. Trump ne possède que 1.800 voix d'avance, et il reste encore à dépouiller 14.000 votes de comtés plutôt démocrates autour d'Atlanta. L'écart se resserre très fortement et la dynamique est favorable à Biden.

En Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs, on compte 22.000 votes d'avance pour Trump et la différence se réduit invariablement. La bascule pourrait se faire dans les trois prochaines heures. Joe Biden est donc plus que jamais sur le chemin de la Maison Blanche.

À écouter également dans ce journal

Santé - Lors du point hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé n'a pas annoncé de nouvelles restrictions au niveau national. Les épreuves communes du baccalauréat sont toutefois annulées au profit du contrôle continu. À Paris, les règles vont néanmoins se durcir, avec la livraison de repas interdite après 22 heures.

Justice - Après cinq semaines de procès, Sid Ahmed Ghlam a été condamné jeudi 5 novembre à la réclusion criminelle à perpétuité. L'étudiant algérien a été reconnu coupable du meurtre d'Aurélie Chatelain et du projet d'attentat contre une église à Villejuif en 2015.

Décès - Pierre Simonet, l'un des trois derniers compagnons de la Libération, est mort jeudi 5 novembre à l'âge de 99 ans. Emmanuel Macron a salué un "héros" qui avait rejoint la Résistance adolescent, "un homme animé du souffle de la liberté guidé par son immense amour de la France".