publié le 06/11/2020 à 05:45

Le contrôle continu va remplacer les épreuves d'évaluation commmune pour la baccalauréat 2021. C'est l'annonce faite jeudi 5 novembre par Jean-Michel Blanquer. Supprimer les épreuves communes, c'est alléger l'organisation de l'année pour les lycées et laisser davantage de temps d'apprentissage aux élèves.

Deux sessions d'épreuves communes étaient prévues en 1ère : l'une en janvier-février et l'autre en mai-juin. En terminale, une seule session devait se tenir entre avril et juin. Cela concerne les langues, l'histoire-géographie et l'enseignement scientifique pour la voie générale, et les maths pour la voie technologique. Il y a aussi en 1ère la spécialité que les élèves ne poursuivent pas en terminale.

Cette année donc, pour toutes ces matières, le contrôle continu, qui compte pour le bac, ne reposera que sur les notes du bulletin scolaire. Pas de changement en revanche pour les épreuves finales du bac, les spécialités en terminale. L'examen est maintenu aux dates prévues, entre le 15 et le 17 mars pour coincider avec le calendrier de Parcoursup.

À écouter également dans ce journal :

Appel à la grève sanitaire chez les professeurs - Les premiers syndicats du secondaire et du primaire appellent à une "grève sanitaire" le 10 novembre pour dénoncer un protocole sanitaire qu’ils jugent insuffisant pour freiner l’épidémie et demandent en urgence de nouvelles mesures.

Présidentielle américaine - Donald Trump a répété ce jeudi 6 novembre qu'il allait gagner l'élection présidentielle américaine, que les démocrates essaient selon lui de lui "voler" en comptant "les votes illégaux", sans aucun élément concret à l'appui. "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection", a assuré le président américain.



Ligue Europa - Lille sauve l'honneur du foot français en s'imposant face à Milan. Le club français a réalisé un gros coup en battant ce jeudi 5 novembre au soir en Ligue Europa l’AC Milan 3 à 0 sur sa pelouse. Les Nordistes l'ont remporté avec la manière.

