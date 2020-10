et Christelle Rebière

publié le 16/10/2020 à 13:27

C'est un moment douloureux pour les proches d'Aurélie Châtelain, cette mère de famille abattue à Villejuif, sur un parking pour lui voler sa voiture. Devant la Cour d'assises spéciale de Paris, Sid Ahmed Ghlam continue de nier face à ses proches, en larmes.

Il les a regardé se succéder à la barre, le père, la mère, la belle-sœur d'Aurélie Châtelain, raconter leur douleur, le manque, l'injustice. L'ex-compagnon d'Aurélie a parlé de leur fille, Juliette, 10 ans et demi. "Elle n'a plus que mes câlins, quand elle veut faire un câlin à sa mère c'est au cimetière, c'est du granite, c'est froid, c'est insupportable, je n'accepte pas, je ne pardonne pas", lance-t-il.

Dans le box, Sid Ahmed Ghlam le fixe, le regard sombre et ne bronche pas. Arrive un moment sidérant, lorsque la présidente de la Cour demande à l'accusé son sentiment sur ces témoignages. Il se lève et déclare : "C'est très courageux de votre part, j'ai beaucoup d'empathie pour vous, je m'associe à votre douleur". Il affirme depuis le début que c'est un autre homme qui a tiré sur Aurélie Châtelain, un homme qui sera plus tard identifié comme l'un des terroristes du Bataclan.

