Résultats présidentielle américaine : pourquoi la Georgie se fait attendre?

05/11/2020

Joe Biden frappe à la porte de la Maison Blanche, mais le dépouillement continue. Une victoire du démocrate se profile jeudi 5 novembre. Il lui manque une poignée de grands électeurs pour devenir le 46ème président des États-Unis. La fumée blanche pourrait-elle venir de l'État de Géorgie ?

Le Wisconsin et le Michigan ont choisi Biden mercredi soir mais la Georgie se fait attendre. Dans certains comtés, le dépouillement continue mais certains scrutateurs seraient partis se coucher. On va donc devoir encore attendre les résultats de cet État du sud où l'élection se joue dans un mouchoir de poche.

Au dernier recensement, Donald Trump comptait 23.000 voix d'avance. Il reste moins de 1% des voix à compter, et ce sont celles d'Atlanta, la grande ville démocrate. Celui qui l'emportera gagnera d'un coup 16 grands électeurs. En attendant on va donc s'assurer que l'Arizona est bien tomber dans l'escarcelle de Joe Biden où il avait 3 points d'avance.

264 grands électeurs ?

Si cela se confirme dans cet État, Biden pourra compter sur 264 grands électeurs. Il ne lui en manquerait plus que 6 pour être président des États-Unis. Six voix seulement, qu'il pourrait trouver chez le voisin, le Nevada. Un État démocrate mais qui, pour le moment, ne lui donne que 8.000 voix d'avance. Ce n'est donc pas acquis.

Du coup, on retourne en Pennsylvanie, un gros morceau, avec 20 grands électeurs. Trump, qui y avait beaucoup d'avance, y perd du terrain. Mais là les résultats vont être encore plus longs, pas avant vendredi au plus tôt.