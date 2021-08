Quand les vacances virent à l'enfer. Des touristes sont restés coincés dans des hôtels insalubres en Sicile. Testés positifs à la Covid, ou cas contact, ils sont à l'isolement, bloqués sur l'île du sud de l'Italie, dans des hôtels imposés par les autorités locales. Oubliez le 4 étoiles, vue sur mer. À Palerme, des Français dorment à même le sol depuis 7 jours, c'est le cas de Coralie.

"Je suis arrivée en Sicile le 26 juillet avec un test antigénique français négatif. On a dû être déporté dans cet hôtel Covid à Palerme. Un hôtel où il n'y a pas de clim, où il fait 40°C, où les salles de bains sont dans des états désastreux, où la poussière est entassée et l'eau est orange", raconte la jeune femme.

"Pour ma voisine, qui est arrivée avec ses deux enfants, il n'y avait seulement qu'un lit deux places, elle a demandé une solution, qu'on lui ouvre une autre chambre car plusieurs étaient libres dans le couloir. Ils lui ont dit 'vous allez dormir par terre'", témoigne Coralie au micro de RTL.

"Aucun test n'est effectué, ils peuvent nous retenir maximum 21 jours. Le rapatriement est impossible, l'ambassade nous a dit que c'était pas possible, que les lois siciliennes prenaient le dessus et je comprends totalement, mais le but serait d'améliorer les conditions d'accueil des personnes qui sont dans la structure Covid".

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Les chiffres de l'épidémie explosent en Corse. Déprogrammations des opérations non-urgentes, rappel des soignants en vacances, ouverture de lits supplémentaires : le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de l'île de Beauté.



Incendies en Europe - Le sud de l'Europe, toujours en proie aux flammes. En Grèce, le feu gagne du terrain dans les forêts au nord d'Athènes : 300 personnes évacuées selon les pompiers. En Turquie, les flammes se rapprochent dangereusement d'une centrale thermique.

Liban - Une date d'anniversaire particulièrement tragique. Le 4 août 2020, un gigantesque nuage de fumée noire s'élevait au-dessus de Beyrouth. La capitale libanaise a été soufflée par l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium qui a coûté la vie à 200 personnes.