Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à l'épidémie. Alors que dans 28 départements français, le taux d'incidence est en baisse, dans d'autres, il est toujours très élevé voire en augmentation, et les hôpitaux peinent à recevoir les nouvelles personnes contaminées se trouvant dans un état préoccupant. C'est le cas en Corse.

Les indicateurs ne sont pas bons et se dégradent à toute vitesse depuis quelques semaines. Le taux d'incidence d'abord : sur l'île, il s'élève à 647 cas pour 100.000 habitants, contre 40 seulement début juillet. Chez les jeunes, il explose : on compte près de 2.000 cas pour 100.000 habitants.

Plus précisément, c'est en Haute-Corse que l'épidémie flambe le plus, avec un taux d'incidence un peu plus élevé qu'en Guadeloupe, qui va se reconfiner dès demain pour trois semaines minimum.

Ce qui inquiète le plus les autorités, ce sont les admissions à l'hôpital, elles aussi en forte augmentation. Les services de soins intensifs sont au bord de la saturation. Exemple à Bastia : 10 malades sont actuellement pris en charge pour 11 lits disponibles. C'est pour cette raison que l'Agence régionale de santé vient de déclencher le plan blanc sur toute l'île.

Ce dispositif permet aux hôpitaux de mobiliser tous les moyens disponibles pour gérer l'afflux de patients par exemple en rappelant des soignants en congés, en déprogrammant des opérations... Dans le même temps, des mesures de freinage ont déjà été prises comme

le retour du masque dans les zones les plus fréquentées, ou encore la fermeture des bars et restaurants à minuit en Haute-Corse.

Mais cela va-t-il suffire ? De nouvelles restrictions sont à l'étude, un couvre-feu pourrait être envisagé. Les deux préfets de l'île devaient faire des annonces cet après-midi alors que la saison touristique bat son plein. Leur conférence de presse a finalement été reportée.

