Le Pentagone américain parle déjà de coup dur pour la Russie. Alors que la bataille s'intensifie à l'Est de l'Ukraine, Moscou a subi l'un de ses plus gros revers depuis le début du conflit : le Moskva, navire amiral fleuron de son armée au large de la mer noire a été touché par des tirs ukrainiens et a fini par sombrer dans la soirée du jeudi 14 avril.

Le mauvais temps a en effet achevé le travail et finalement eu raison de ce vaisseau amiral qui commandait la flotte russe en mer noire. À l'origine du trou dans la coque, Moscou évoque un simple incendie. De son côté, Kiev explique avoir réussi à détourner l'attention des canons du Moskva avec un drone, puis tiré deux missiles Neptune au ras de l'eau qui ont tapé sous la ligne de flottaison.

Une grosse perte pour la Russie, perte symbolique avant tout. Le Moksva datait de l'ère soviétique. Rénové et avait participé à la guerre en Syrie. Plus récemment, les garde-côtes ukrainiens de l'île aux Serpents l'avaient défié. "Va te faire foutre", lui avaient-ils lancé au début du conflit.

Pour la CIA, ces revers militaires peuvent inciter Vladimir Poutine à recourir à l'arme nucléaire en Ukraine.

