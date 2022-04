Polytechnique : enquête ouverte pour viols et agressions sexuelles

Après les révélations chocs à Polytechnique, la justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles, a déclaré ce jeudi le parquet d'Évry à l'AFP.

Cette annonce intervient deux jours après la révélation d'un questionnaire interne, selon lequel, près d'une étudiante sur quatre affirme avoir été victime d'agression sexuelle et onze autres personnes ont déclaré avoir été victimes d'une tentative de viol ou d'un viol pendant leurs années à Polytechnique.

Le questionnaire, mené du 19 janvier au 6 février en concertation avec les étudiants, "fait suite aux agissements commis à CentraleSupélec", avait justifié la direction de Polytechnique. Au sein de l'école, le questionnaire a été rempli par environ 2.100 jeunes sur les 3.300 ayant intégré entre 2018 et 2021, "soit plus de 60% de réponses, une très forte participation", a noté François Boyuchet, le directeur général.

"On se doutait qu'il y aurait des cas de violences sexistes et sexuelles qui remonteraient, de harcèlement, d'exhibitionnisme, de contacts non souhaités, car on a aussi une cellule d'écoute qui avait été saisie de certains cas", a souligné François Bouchet.