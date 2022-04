Présidentielle 2022 : François Hollande "appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron"

Après Nicolas Sarkozy, c'est autour d'un autre ancien président d'appeler "les Français à voter pour Emmanuel Macron" au second tour de la présidentielle le 24 avril. Un vote au nom de la "cohésion de la France" et de son "avenir européen", a expliqué François Hollande.

"L'essentiel, c'est la France et sa cohésion" et "son avenir européen" alors que la candidate du RN Marine Le Pen "remettrait en cause nos principes" et "nos valeurs", a déclaré l'ancien dirigeant socialiste, invité du 20h de TF1.

Selon l'ancien chef de l'État, Marine Le Pen "envisage de changer le quart de la Constitution française" sur les questions de "nationalité, de discriminations" et "d'identité".

Au niveau européen, "tout ce qu'elle propose serait une occasion pour nos partenaires de dire 'vous devez sortir'" de l'Union européenne, avec des "conséquences sur l'euro", a-t-il ajouté.

François Hollande juge enfin que l'élection de la candidate d'extrême droite remettrait "en cause le système d'alliances" de la France "dans l'Otan" et le "lien très fort avec nos partenaires". Marine Le Pen considère que la Russie de Vladimir Poutine, celui qui massacre en ce moment en Ukraine, est un allié possible", a-t-il dénoncé.