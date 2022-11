Chine : le plus grand centre commercial hors taxe du monde a ouvert ses portes

La Chine a ouvert le plus grand centre commercial duty free - hors taxe - du monde. Ce complexe a été construit à Haikou, la capitale de la province du Hainan, au sud du pays. La démesure est au rendez-vous pour ce projet. Le centre a une superficie totale de 280.000 m² et accueille pas moins de 800 marques internationales. Ce centre commercial est la propriété de China Duty Free Group et a ouvert ses portes le 28 octobre.

Évidemment, toutes les marques de luxe internationales sont représentées, que ce soient les parfums, les montres ou les vêtements de luxe. L'agence de presse chinoise China News indique que l'étage des boutiques de parfums s'étend à lui seul sur 30.000 m² et les magasins de luxe "haute de gamme" sur une surface de 4.000 m².

Ces magasins hors taxes sont courants dans les aéroports. Ici, pour les non-résidents, les achats sont détaxés dans la limite d'un plafond équivalent à 13.000 euros par personne et par an, précisent Les Echos. À travers ce projet, les autorités chinoises espèrent faire venir des touristes dans cette région du sud qui possède déjà un aéroport international et un terminal portuaire pour les croisières. Les touristes les plus fortunés sont ciblés, notamment des pays limitrophes comme la Russie.

