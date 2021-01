publié le 01/01/2021 à 05:44

Jean Castex a passé le réveillon avec les soldats français de la force antiterroriste Barkhane, au Tchad. Après avoir rendu hommage aux trois jeunes soldats tués au Mali, lundi 28 décembre, le Premier ministre s'est adressé aux troupes basées au camp Kosseï à N'Djamena : "On est venu vous dire merci, vous dire qu'on est à vos côtés et que le gouvernement est plus déterminé que jamais à lutter contre le terrorisme" au Sahel.

Après des remerciements et des encouragements pour ces hommes et femmes qui passent les fêtes loin de leurs familles, Jean Castex s'est attablé pour le dîner avec cinq soldats, et pas un de plus, en raison des règles sanitaires. Après avoir trinqué une coupe de champagne pour fêter la nouvelle année, le chef du gouvernement s'est présenté à l'un des postes de garde pour adressé ses vœux à l'ensemble des soldats.

Ce vendredi 1er janvier, Jean Castex ira également à la rencontre des contingents positionnés à Faya-Largeau, une oasis tournée vers la Libye, au nord du Tchad puis à Abéché, un important centre économique et verrou militaire non loin de la frontière soudanaise, à l'est du pays.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un homme de 25 ans est mort durant la nuit de la Saint-Sylvestre, "la tête arrachée" par un mortier d'artifice, à Boofzheim, en Alsace. Un homme de 24 ans, qui l'accompagnait, a eu "le visage abîmé" et est hospitalisé.

Politique - Lors de son allocution télévisée ce jeudi 31 décembre, le président Emmanuel Macron a promis d'éviter "une lenteur injustifiée" de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le chef de l'État a rappelé son souhait que "chaque Français qui le souhaite" puisse être vacciné.



Coronavirus - Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la campagne vaccinale allait prendre de l'ampleur "dès (ce) lundi" 4 janvier. Les soignants de 50 ans et plus auront notamment la possibilité de se faire vacciner.