Coronavirus : les soignants de 50 ans et plus pourront être vaccinés "dès lundi"

publié le 31/12/2020 à 19:48

La campagne de vaccination contre le Covid-19 va "accélérer" en direction des publics prioritaires, avec la possibilité pour les soignants de 50 ans et plus de se faire vacciner "dès lundi", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter.

"Soyez rassurés. La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur", a-t-il ajouté, en réponse aux critiques d'élus et de certains médecins dénonçant le démarrage lent de la campagne vaccinale.

"Avant le début février, de premiers centres de vaccination ouvriront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus", a également indiqué Olivier Véran. La campagne organisée en trois phases depuis dimanche prévoyait d'abord la vaccination d'ici fin février d'un million de personnes parmi les plus âgées et les plus vulnérables, particuliers et soignants, dans les 7.000 Ehpad et autres établissements assimilés.

La deuxième phase concernait ensuite "tous les retraités de plus de 65 ans", avant dans un troisième temps la vaccination de masse.