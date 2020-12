Soldats tué au Mali : "L'armée française ne partira pas", affirme Anne Giudicelli

publié le 29/12/2020 à 08:57

Au lendemain du décès de trois soldats français, morts lors d'une opération au Mali ce lundi 28 décembre, le bilan s'alourdit dans la région où 51 militaires ont perdu la vie depuis le début des opérations Serval puis Barkhane. Malgré ces pertes, Anne Giudicelli, spécialiste des crises internationales et du monde arabo-musulman et directrice du cabinet de conseil Terr(o)risc, estime que "les Français ne partiront pas".

Dans ces conflits armés qu'elle qualifie de "dynamique où tout le monde a sa part", Anne Giudicelli estime qu'il faut "un sursaut politique" et qu'on "mette les points sur la table en terme de gouvernance" pour que "le développement soit beaucoup plus ciblé sur les populations" et qu'il y ait "un vrai travail pour leur donner les moyens, en particulier chez les jeunes, d'avoir un avenir dans ces pays".

Depuis 2013, les soldats français "font tampon pour empêcher cette région, où il y a des intérêts importants français, de basculer dans un chaos et une gouvernance chariatique" explique Anne Giudicelli. Elle estime que la France "empêche que la situation ne se dégrade plus encore [...] mais les groupes (terroristes) vont se renforcer tant qu'il y aura un problème de développement dans ces pays".