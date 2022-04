Plusieurs enquêtes ont été lancées par des ONG à la suite de la découverte de plusieurs centaines de cadavres de civils dans les rues de Boutcha, au nord-est de Kiev, en Ukraine. Pour autant, comment sont recueillies les preuves ? Comment travaille-t-on sur ces crimes de guerre ?

La priorité absolue, c'est la préservation des preuves comme pour une scène de crime traditionnelle. Charge donc, désormais, à la police ukrainienne de geler les lieux de ces massacres présumés, commis par l'armée russe et de lancer les premières investigations.

"Il faut réaliser les autopsies de manière assez rapide pour que les médecins légistes puissent se prononcer sur l'origine des blessures et les causes de la mort. Ensuite, il faut fixer tout ce qui est photographies, vidéos ou images satellites. De telle sorte que l'on puisse avoir une vision claire de la situation", explique l'ancien colonel de gendarmerie Éric Emeraux qui a dirigé l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité (OCLCH).

Crucial également, le recueil du plus grand nombre possible de témoignages dans les villes touchées. Selon le colonel, "le croisement des récits permettra de démasquer aisément les tentatives de maquillage des faits" par l'un ou l'autre des belligérants. Dernière condition, enfin, envoyer des experts internationaux au plus vite afin de garantir l'indépendance de l'enquête.

