Les infos de 18h - Ukraine : enjeux considérables entre les États-Unis et la Russie à Genève

Comme un air de guerre froide. Joe Biden et Vladimir Poutine ne seront pas présents et pourtant les enjeux sont considérables autour du sommet qui commence ce soir à Genève. Les États-Unis et la Russie se retrouvent en effet pour tenter de désamorcer la crise et les tensions très fortes qui se jouent autour de l'Ukraine. Il s'agira aussi d'essayer de rapprocher des visions en apparence irréconciliables sur la sécurité en Europe.

Alors que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN et des États-Unis pour se mettre sous leur protection, la Russie fait tout pour empêcher l'organisation de s'agrandir et montre les dents en massant 100.000 hommes autour de l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, pas question de laisser l'Ukraine tomber sous l'influence occidentale, avec état de droit et démocratie. Le "pays frère" comme il l'appelle, doit rester dans la zone de rayonnement russe.

Les discussions s'annoncent donc difficiles. Poutine a déjà fait savoir qu'il ne ferait aucune concession. Le président américain a de son côté répondu qu'il ne négocierait pas avec un pistolet sur la tempe de l'Ukraine. Pour le président russe, il s'agit aussi d'apparaitre comme un chef d'État fort aux yeux de sa population, capable de tenir tête à l'Europe et aux États-Unis, et ainsi préparer sa réélection en 2024. Et peut-être aussi faire oublier sa mauvaise gestion du coronavirus.

