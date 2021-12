Coronavirus : les tests deviennent-ils payants après une désactivation du passe sanitaire ?

La Direction générale de la santé (DGS) a indiqué ce mardi 14 décembre que 400.000 personnes de plus de 65 ans ayant été vaccinées il y a plus de 7 mois n'avaient pas encore reçu leur dose de rappel de vaccin contre le Covid-19. Par conséquent, leur passe sanitaire a été désactivé ce mercredi 15 décembre, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron le 9 novembre dernier.

Mais devront-elles payer leurs prochains tests de dépistage ? Contacté par RTL.fr, le ministère de la Santé indique que "les tests de dépistage seront payants" pour ces personnes résidant en France, sauf dans des cas précis : si elles sont symptomatiques et présentent une prescription médicale ou sont identifiées comme contact à risque. En d'autres termes, les tests dits de "confort", jusqu'à présent gratuits pour ces Français, deviennent payants. Ils restent gratuits pour toutes les personnes ayant un schéma vaccinal complet.

Le ministère ajoute que les Français de plus de 65 ans résidant à l'étranger et ayant été vaccinés depuis plus de 7 mois "pourront se voir administrer ce rappel en France". Afin de leur permettre de réaliser le rappel, "ils bénéficieront de tests pris en charge par l’Assurance maladie dans les deux semaines suivant leur entrée sur le territoire". Les étrangers éligibles au rappel n'ayant pas pu faire leur rappel devront, eux, payer leur test.