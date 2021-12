Joe Biden et Vladimir Poutine

Un porte-parole de la Maison Blanche chargé des questions de sécurité a annoncé ce mardi que Washington et Moscou négocieront le 10 janvier prochain à propos des tensions concernant l'Ukraine et les questions de contrôle de l'armement nucléaire.

"Les Etats-Unis ont hâte d'engager un dialogue avec la Russie", a affirmé ce porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Une réunion entre la Russie et l'Otan pourrait ensuite avoir lieu le 12 janvier, suivie le 13 janvier d'une rencontre entre la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont font partie les États-Unis, a ajouté le porte-parole.