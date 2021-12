Le Pape François a prononcé son message de Noël suivi de sa bénédiction "Urbi et orbi" depuis la place Saint-Pierre, à Rome, ce vendredi 25 décembre. Il a rappelé les tragédies immenses et "oubliées" qui se jouent aujourd'hui en Syrie et au Yemen.

Les deux pays sont en proie à des conflits qui ont fait de nombreuses victimes et également un nombre très important de réfugiés. Son discours a également abordé le sujet de la pandémie actuelle de coronavirus. "En ces temps de pandémie", "notre capacité à entretenir des relations sociales est mise à rude épreuve, la tendance se renforce à se replier sur soi, à faire cavalier seul", y compris "au niveau international", a déclaré le souverain pontife devant les fidèles massés sous la pluie.

Toujours à propos des conflits internationaux, le souverain pontife a aussi abordé le sujet de la situation en Ukraine, où les tensions avec la Russie font craindre une escalade militaire. Il appelle à "ne pas laisser se propager les métastases d'un conflit gangrené".

À écouter également dans votre journal

Vaccination - La campagne d'injection des doses de rappel se poursuit malgré le jour férié. De nombreux vaccinodromes restent ouverts, alors que le délai nécessaire pour obtenir sa troisième dose a été réduit à quatre mois.

Voyages - La multiplication des infections et des cas contacts a entraîné l'annulation de plusieurs milliers de vols à travers le monde. Le trafic ferroviaire est aussi touché, notamment sur certaines lignes régionales.