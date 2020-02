publié le 24/02/2020 à 19:02

Menace invisible, le coronavirus se propage à grande vitesse en Italie. Plusieurs éléments de la situation inquiètent les habitants et les autorités : notamment le fait que le patient zéro n'ait pas encore été retrouvé.

Pour l'instant, l'enquête remonte jusqu'à un paysan lombard. Il s'agit d'un agriculteur bio de 60 ans, originaire de la province de Vicenza, qui fréquentait assidûment les bars d'un village étant le foyer de contagion en Vénétie et qui s'était rendu ces dernières semaines dans des bars du foyer de la Lombardie.

Mais les autorités n'ont pas confirmé que cet homme, qui présente des symptômes grippaux et a été hospitalisé pour être soumis à des tests, serait le patient zéro et donc le lien entre les deux zones les plus frappées par le coronavirus.

En attendant, les mesures pour contenir la propagation du virus s'intensifie, le gouvernement a débloqué 20 millions d'euros pour des interventions d'urgence et il s'apprête à signer un décret pour que tous les matchs prévus dans le nord de l'Italie soit joués à huis clos.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Une voiture a foncé sur la foule lors d'un défilé de carnaval, dans la ville de Volksmarsen en Allemagne ce lundi 24 février, faisant plusieurs dizaines de blessés. Le conducteur, un Allemand de 29 ans a été interpellé.

Affaire Weinstein - Le producteur de cinéma, Harvey Weinstein, a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol mais disculpé des accusations de comportement sexuel "prédateur", pour lesquelles il risquait la perpétuité.

International - Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème en 2010 au Pakistan puis acquittée fin 2019, demande l'asile en France.