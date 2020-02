publié le 24/02/2020 à 14:10

Le coronavirus prend de l'ampleur en Italie où plus de 160 personnes ont été contaminées et où cinq personnes sont décédées du Covid-19. Dans le sud-est de la France, à la frontière avec l'Italie, les élus craignent que la situation empire et que la France soit à son tour touchée par la propagation du virus.

Eric Ciotti, président Les Républicains du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, a demandé au Premier ministre la mise en place "immédiate" d'un plan d'urgence pour son département. Invité sur RTL, l'élu demande "la mobilisation des établissements hospitaliers du département et des mesures de contrôles à la frontière".

Dans la matinée, lundi 24 février, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a rappelé la difficulté de fermer les 500 kilomètres de frontières que la France compte avec l'Italie, en comptant les frontières maritimes. "Si on interdit le passage à la frontière des italiens dans les Alpes-Maritimes, ils pourront toujours prendre l'avion jusqu'à Orly", rappelle le préfet.

"Il n'y a pas d'information", regrette Ciotti

"Je n'ai pas demandé la fermeture des frontières, mais un contrôle renforcé", répond Eric Ciotti sur RTL. "Je demande un plan d'urgence, or il n'y a pas d'informations spécifiques sur le comportement à respecter, il n'y a pas de dépistages supplémentaires", poursuit le député qui regrette que "ces tests ne seront disponibles que mercredi" 26 février.

Le cadre Les Républicains craint "que l'on soit submergé comme les Italiens l'ont été par un défaut de gouvernance". Selon lui, la situation exceptionnelle permet de déroger aux accords de libre circulation de l'espace Schengen, comme c'est déjà le cas dans le cadre de la lutte antiterroriste.