Coronavirus : qui sont les patients les plus gravement touchés ?

publié le 24/02/2020 à 15:26

La Corée en état d'urgence, l'Italie en quarantaine... L'épidémie de Covid-19 s'accélère ce lundi 24 février à travers le globe, avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran en passant par l'Italie.

L'Italie est le premier pays d'Europe le plus touché, et le quatrième dans le monde, avec plus de 150 cas et un bilan s'élevant à quatre morts. Mais quels patients sont les plus impactés par le virus ?

Selon les études faites depuis le début du Coronavirus, le taux de mortalité augmente avec l'âge. Les plus de 80 ans sont les plus à risque, avec une mortalité de 14,8%, mais pas seulement. Les patients déjà atteints de maladies cardiovasculaires sont les plus menacés par une issue fatale, devant les diabétiques ou les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques ou d'hypertension.

Les hommes plus menacés que les femmes

À ce jour, aucun décès n'est à déplorer parmi les enfants de moins de dix ans, même si au moins deux nouveaux-nés ont été contaminés dans le ventre de leur mère en Chine. Jusqu'à 39 ans, le taux de mortalité reste très bas (0,2%). Il s'élève progressivement avec l'âge.

Enfin, les hommes sont plus menacés que les femmes par une issue fatale (2,8% contre 1,7%).