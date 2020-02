Syrie : les combats font toujours rage à Idleb, plus de 900.000 déplacés

publié le 27/02/2020 à 21:01

La situation en Syrie est une nouvelle fois à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi 27 février, sans qu'aucune solution pacifique ne semble se dessiner dans ce conflit qui s'éternise. Les combats font toujours rage dans la région d'Idleb et le bilan ne cesse de s'alourdir : 400 victimes civiles depuis décembre et plus de 900.000 déplacés.

Une fois de plus, la stratégie de Bachar al-Assad et de son allié russe est la même que pour reprendre la ville d'Alep en 2016. D'abord, un déluge de feu russe venu de sa force aérienne et au sol, l'armée syrienne qui progresse.

Cette région d'Idleb est une des premières à s'être soulevée en 2011 face à Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, c'est la dernière que Damas doit reprendre pour revendiquer l'autorité sur l'ensemble du territoire. Alors, face à cette terreur, près d'un million de personnes ont décidé de fuir.

Plus de 900.000 déplacés

Ces déplacés tentent de trouver un lieu sûr, mais les camps de la région sont pleins, les hôpitaux et les écoles sont déjà surpeuplés. Et tous ces camps, ces bâtiments qui servent de refuge, sont régulièrement la cible des bombardements. Peu de nourriture, pas de médicaments.

Près de 200.000 déplacés n'ont même pas un abri, alors que certaines nuits, la température est inférieure à zéro dans cette région de la Syrie. La semaine dernière, au moins 13 enfants sont morts de froid le temps d'une nuit, selon certaines ONG.

C'est la pire crise humanitaire en Syrie depuis le début de la guerre en 2011. Mais lorsque la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu, les Russes répondent que ce serait une capitulation face au terrorisme.