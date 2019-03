publié le 19/03/2019 à 14:03

Florent Manaudou replonge dans le grand bain. Le champion olympique 2012 du 50 m nage libre avait choisi de s'éloigner des bassins en septembre 2016, quelques semaines après sa 2e place sur la même distance aux JO de Rio. Depuis, il s'était mis au handball, avec le club d'Aix-en-Provence. Il s'était parallèlement essayé au au cinéma et à la musique. Mardi 19 mars, il annonce dans le journal L'Équipe qu'il reprend la natation, avec en ligne de mire les JO de Tokyo en 2020.



Cette envie de retour le titillait depuis quelques mois. Précisément, c'est à Glasgow, lors des championnats d'Europe en août dernier, que l'envie est revenue. En voyant les autres nager et surtout en parlant avec James Gibson, le Britannique qui l'entraînait au Cercle des nageurs de Marseille lors de la conquête du titre olympique en 2012 à Londres. Les deux hommes s'adorent.

En Écosse, Gibson a lancé le défi d'un retour au natif de Villeurbanne en lui disant qu'il pouvait faire encore quelque chose, l'invitant d'ailleurs à rejoindre la structure qu'il dirige à Antalya, en Turquie. L'idée a fait son chemin et c'est en fin d'année dernière que le grand Florent (1,99 m) a pris sa décision, après en avoir parlé avec sa sœur Laure et son entourage.

28 ans, ce n'est pas vieux en natation

Se pose désormais la question de savoir si, à 28 ans, il peut vraiment revenir au top niveau. A priori, c'est possible. À la différence de sa sœur en 2011 après deux ans et demi d'absence, Florent Manaudou reprend avec son mentor, un homme qui le connait par cœur. En Turquie, il va en outre avoir de la concurrence puisqu'il va notamment s'entraîner avec le Britannique Benjamin Proud, l'un des deux nageurs à avoir nagé plus vite que lui sur 50 m.



Et puis, 28 ans, ce n'est pas vieux en natation. Pour mémoire, en 2016, l'Américain Anthony Ervin, qui le bat en finale des JO, avait 35 ans. Enfin, le petit frère de Laure a tout gagné. Il n'attend rien, juste de se faire plaisir. Même si, comme l'a confié sa maman Olga par téléphone à RTL, les Manaudou n'aiment pas perdre...