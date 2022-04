La Russie a annoncé ce mercredi 27 avril avoir suspendu ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie. Officiellement, cette sanction touche uniquement ces deux pays car ils ont, comme beaucoup d'autres pays, refusé de payer leurs importations gazières en roubles, la monnaie russe. Il s'agit d'une nouvelle clause imposée par le Kremlin aux pays de l'OTAN.

En réalité, il s'agit plutôt d'une mesure contre la Pologne qui livre des armes à l'Ukraine et que les livraisons d'armes de tous les pays transitent par son territoire. La Bulgarie ne livre pas directement mais fabrique des armes. Elle en fabrique d'ailleurs beaucoup et en vend aux pays de l'Union européenne qui eux livrent à l'Ukraine. On pense surtout aux MiG-29, des avions que réclame Kiev car les militaires ukrainiens savent déjà les piloter.

La ministre polonaise du climat promet qu'"il n'y aura pas de pénurie de gaz dans les foyers polonais". Le gouvernement bulgare ne prévoit à ce stade aucune mesure de restriction de la consommation. S'attaquer à la Pologne et à la Bulgarie, c'est aussi une façon de dire aux autres pays de l'Union européenne que la Russie peut mettre sa menace à exécution. Un avertissement à la France et surtout à l'Allemagne, plus dépendante encore du gaz russe.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un automobiliste sous l'emprise de stupéfiants a fauché trois agents d'autoroutes sur l'A43 en Isère. L'un d'entre eux est mort sur le coup.

Législatives 2022 - Le parti socialiste et la France insoumise s'entretiennent depuis ce matin pour établir une stratégie commune pour les élections législatives, ce qui ne ravit pas tous les cadres de la gauche.

Russie - Au moins six oligarques russes ont été retrouvés morts, apparemment suicidés, depuis le début du conflit en Ukraine. Des morts toutefois suspectes qui interrogent sur d'éventuels crimes, maquillés en suicides.