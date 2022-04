Guerre en Ukraine : "J'ai foncé sans m'arrêter", à Marioupol les civils fuient au péril de leur vie

Au fond d'une station service, Jana boit un café les yeux rivés sur le parebrise arrière de sa voiture. Elle se souvient du moment précis où elle a décidé d'écrire à l'adhésif blanc le mot "enfants" dans l'espoir de ne pas être bombardés dans leur fuite.

"On était dans le sous-sol quand tout a commencé à bruler autour de nous. Tout était détruit. Et j'ai reçu un message d'une mère du sous-sol d'à côté. C'était une vidéo où elle me disait que ses enfants venaient de mourir à côté d'elle. C'est là que j'ai pris la décision de partir", confie-t-elle au micro RTL. Par chance pour cette famille, l'un des checkpoints russes à l'entrée de leur quartier a été bombardé. À ce moment-là, Sacha, le père, fait monter les enfants dans la voiture. C'est la panique.

"C'était effrayant de quitter la maison avec des chars autour de nous. Il y avait des corps partout et je ne reconnaissais plus rien. Je ne savais même plus où aller. J'ai juste regardé mes filles et le volant puis j'ai foncé sans m'arrêter", avoue-t-il.

Au milieu de l'angoisse et l'inquiétude, la plus petite des deux filles garde le sourire, pleine d'espoir : "Je vais récolter de l'argent pour m'acheter une nouvelle robe et un chat". Désormais, direction Kiev pour la famille, très loin de l'horreur qu'ils ont fuie.