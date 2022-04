Guerre en Ukraine : de quelles armes disposent les ukrainiens ?

Après une visite à Kiev, le chef du Pentagone a affirmé que l'Ukraine pourrait "gagner la guerre" contre la Russie avec "les bons équipements et les bons soutiens". Depuis le début de la guerre au mois de février, l'Ukraine demande à la communauté internationale de l'aide matérielle et logistique. Si la question de la cobelligérance s'était posée, ce n'est plus le cas pour de nombreux pays. La France, les États-Unis et le Canada ont envoyé pour un total de 3,2 milliards d'euros. De plus, l'Espagne a annoncé jeudi l'envoi de 200 tonnes de matériel militaire.

La semaine dernière, Emmanuel Macron a donné une interview à Ouest-France, dans laquelle il a annoncé que la France livrait "des équipements conséquents" : des canons Caesar et des missiles Milan, ainsi que des milliers d'obus. Une quarantaine de soldats ukrainiens viennent également se former en France dès samedi à l'usage de ces armements.

Depuis le début de la guerre, le Canada participe aussi à l'aide logistique de l'armée. Mitrailleuses, carabines, fusils, munitions, lance-roquettes, grenades, matériel de surveillance et artillerie lourde ont été envoyés pour un total de 94 millions de dollars américains.

Un soutien américain "inédit" selon Zelensky

En matière de livraison d'armes, les États-Unis sont un véritable soutien pour l'armée ukrainienne. Depuis le début du conflit avec la Russie, Washington a déjà livré pour 3,4 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine, d'après le Pentagone. Cette aide se matérialise entre autre par 5.000 missiles antichars Javelin, capable de percer un char russe, 1.400 systèmes anti-aériens Stinger, plusieurs centaines de "drones suicides" Switchblade et de fusils d'assaut, ainsi que 50 millions de munitions diverses.

Jeudi, le chef du Pentagone, le général Lloyd Austin, a également annoncé une aide à venir de plus de 700 millions de dollars pour l'Ukraine. Cette aide devrait se composer de 72 obusiers avec un stock d'obus et de 121 "drones suicides". Lundi, le président Volodymyr Zelensky a "personnellement" remercié Washington ainsi que le peuple américain et le président Biden pour le soutien apporté à l'Ukraine. Il a également souligné que l'aide militaire américaine était "la contribution la plus importante au renforcement des capacités de défense ukrainiennes".

Les livraisons d'armes à l'Ukraine devraient être le sujet d'une réunion qui aura lieu mardi en Allemagne. Y seront réunis le chef du Pentagone et les ministres de la Défense de 40 pays alliés. Or, lundi, le chef de la diplomatie Russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde les Occidentaux contre le risque d'une Troisième Guerre mondiale : "Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer" a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse russe Interfax.