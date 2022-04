Législatives 2022 : François Hollande peu emballé par les tractations du PS avec LFI

Une rencontre au sommet est attendue entre les insoumis et les socialistes. Ils vont discuter législatives, nécessité fait loi. Les insoumis ont besoin d'alliés et le PS ne veut pas mourir. "S'il y a plusieurs candidats de gauche, c'est mort pour être au second tour dans l'essentiel des circonscriptions", résume un député PS.

Reste à s'accorder sur le nombre de circonscriptions, le programme… Même si Jean-Luc Mélenchon ne les a pas attendus pour lancer sa nouvelle campagne, avec des affiches "Mélenchon Premier ministre", "votons pour les candidats de l'union populaire". Les partenaires potentiels apprécient le caractère très inclusif de cette affiche. "Les négociations sont en cours, il y aura d'autres affiches" promettent les insoumis.

Mais François Hollande de son côté n'est pas vraiment séduit par ces tractations. "Il ne laissera pas le PS s'effacer comme ça", martèle l'entourage de l'ancien président, "ça ressemble à une soumission ce que propose LFI", riposte un député. "Il est pas content ? Mais après son quinquennat on n'a même pas fini à 30 députés !", ajoute un autre.