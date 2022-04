Leur mort suscite de nombreuses interrogations. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, et la multiplication des sanctions internationales, plusieurs hommes d'affaires russes ont été retrouvés morts parfois avec leurs familles. Une série macabre qui interroge et qui fait l'objet d'investigations de la part de la presse indépendante russe.



Le premier est Alexander Tyulyakov, 61 ans et directeur général adjoint de la trésorerie de Gazprom, a été retrouvé pendu le 25 février dans le garage de son appartement, près de Saint-Pétersbourg, seulement un jour après l'annonce d'entrée en guerre. Si la thèse du suicide est évoquée, le média indépendant russe Novaia Gazeta rapporte que les spécialistes médicaux-légistes œuvraient déjà quand le service de sécurité de Gazprom est arrivé et aurait décidé de mettre tout le monde dehors

Mikhail Watford

Trois jours après, Mikhail Watford, 66 ans, magnat russe du pétrole et du gaz d'origine ukrainienne, était retrouvé pendu dans son garage, à son domicile du sud ouest de Londres, en Grande-Bretagne. Selon la police locale, comme le rapporte la BBC, les circonstances de sa mort ne serait pas "suspecte".

Vasily Melnikov

Le 24 mars, le média russe Kommersant faisait état du décès du milliardaire Vasily Melnikov, retrouvé mort poignardé en compagnie de sa femme et de ses deux fils, dans leur appartement. Pour les enquêteurs, la situation financière du dirigeant de la firme pharmaceutique MedStorm, victime des effets des sanctions économiques prises par la communauté internationale, serait l'élément déclencheur du meurtre familiale suivi du suicide.

Vladislav Avaev

C'est à Moscou que son corps a été découvert, ainsi que ceux de sa femme et de sa fille, criblés de balles. Vladislav Avaev était l'ancien vice-président de Gazprombank, la branche financière de Gazprom.

Sergey Protosenya

Le dernier mort en date est Sergey Protosenya, l'ancien directeur général du géant gazier russe Novatek a été retrouvé pendu dans une villa de Lloret de Mar par la police catalane. Les corps de sa femme et de sa fille ont eux aussi été découverts poignardés à plusieurs reprises.

Selon des médias locaux, une hache et un couteau ont été retrouvés à côté du corps du millionnaire. La police soupçonne l’homme d’affaires russe d’avoir d’abord tué sa femme et sa fille dans leur sommeil avec une hache, puis de s’être donné la mort.

Leonid Shulman

Le cas de Leonid Shulman, 60 ans, est un peu particulier, car le chef du service des transports de Gazprom a été retrouvé mort le 30 janvier, un mois avant le déclenchement de l'invasion russe.