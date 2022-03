Kharkiv sous les bombes. Ce mercredi 2 mars, l'offensive russe se poursuit et s'intensifie dans la deuxième ville d'Ukraine. Des troupes aéroportées ont été larguées à l'aube et de nouvelles frappes ont touché les sièges régionaux des forces de sécurité et de la police, ainsi que l'université. Au total, il y aurait 22 morts après les bombardements de ces bâtiments et d'un hôpital.

Plus au Nord, près de la frontière avec la Biélorussie, les Russes ont lancé un ultimatum au maire de Konotop : soit la ville se rend soit l'armée de Moscou l'écrase. Dans cette région, la crainte d'une offensive se concrétise aussi. D'importantes activités ont été repérées et des avions ainsi que des véhicules russes transporteraient des vivres et des munitions.

Dans le sud du pays, Kherson est désormais aux mains des Russes et tous les regards se tournent vers Marioupol. Cette ville stratégique et son port donnant sur la mer d'Azov sont un point-clé de la guerre. Si les Russes la conquièrent, ils établiront une continuité territoriale entre les territoires séparatistes du Donbass à l'est et Kherson, porte d'entrée sur la Crimée. Les Russes seraient ainsi maîtres de presque tout le sud de l'Ukraine.

Enfin, Kiev est également au centre de toutes les attentions et attend un assaut imminent. Afin d'affaiblir la résistance des Ukrainiens et inciter les habitants à quitter la ville, la Russie pourrait couper l'électricité et l'eau et s'attaquer aux infrastructures de communications.

À écouter également dans ce journal

Élysée - Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi 2 mars à 20 heures dans une allocution solennelle au sujet de la guerre en Ukraine. Jeudi 24 février, au lancement de l’invasion russe, "il avait pris l’engagement de tenir informés les Français de l’évolution de la situation", ajoute la présidence, sans autre commentaire.

Présidentielle 2022 - Christiane Taubira jette l'éponge dans la course à l'Élysée et renonce à se présenter. Selon le dernier comptage, l’ancienne ministre de la Justice n’a récolté que 181 parrainages sur les 500 exigés pour se présenter à l’élection présidentielle.

Football - Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé. Selon Le Parisien, le club de la capitale vient de soumettre une nouvelle offre au champion du monde, qui comprendrait notamment un salaire de 50 millions d'euros par an, en plus d'une prime de fidélité estimée à 100 millions. Le bail s'étendrait jusque 2024.