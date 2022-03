INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : l’armée russe à la recherche d'activistes, selon l'écrivain Andreï Kourkov

Crédit : ULF ANDERSEN / Aurimages via AFP

Un immense convoi militaire russe, qui s'étend sur plus de 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale Kiev, a été observé, mardi 1er mars. L'Ukrainien Andreï Kourkov, l'un des plus écrivains de langue russe les plus populaires Europe, a fui la capitale par la route face à l'avancée de l'offensive russe.

"C'est très dangereux, il y a des combats partout dans le centre, le Sud et l'Est" de l'Ukraine, résume-t-il au micro de RTL, en direct de l'ouest du pays. "Il y a des villes occupées... J'ai des amis qui se cachent car des officiers russes visitent les maisons avec des listes de noms et d'adresses pour rechercher des activistes qui sont des patriotes d'Ukraine", témoigne celui qui peine à garder contact avec ses proches à Kiev.

Washington avait fait part "d'informations crédibles indiquant que les forces russes établissent des listes d'Ukrainiens à tuer ou à envoyer dans des camps en cas d'occupation militaire". "Je n'étais pas publié en Russie depuis 2008, je suis peut-être sur une liste noire, mais je n'ai pas reçu de menace directe", commente l'écrivain. "Mais comme j'ai toujours écrit ce que je pense sur la politique de Poutine, il est possible que je sois sur une liste".

Choqué et triste, Andreï Kourkov estime que "cette semaine va changer l'histoire de l'Ukraine et de l'Europe."