Guerre en Ukraine : quelles sont les villes stratégiques pour Vladimir Poutine ?

Au quatrième jour de l'offensive russe, les forces ukrainiennes ont réussi à repousser une percée russe à Kharkiv. La ville "est sous notre contrôle total" a écrit le gouverneur local Oleg Sinegoubov sur les réseaux sociaux.

La deuxième ville du nord-est de l'Ukraine, qui abrite 1,4 million d'habitants, est au coeur de la stratégie de Vladimir Poutine. "Quatre gros axes d'efforts ont été déployés par l'armée russe pour prendre le pays : le Sud, le Nord, le Nord-Est et l'Est, avec des réussites partielles", analyse Guillaume Farde, spécialiste de la sécurité et de la défense, ainsi que professeur à Sciences Po Paris.

Selon lui, la priorité de la Russie est de "faire tomber la capitale Kiev et de prendre symboliquement certains lieux de pouvoir, comme le Parlement, les Assemblées, les lieux qui touchent à la présidence pour décapiter l'État ukrainien". Pour y arriver, l'armée russe a notamment tenté de prendre l'aéroport militaire de Gostomel, très stratégique. "Mais ce scénario n'a pas fonctionné", bloqué par la résistance ukrainienne, rappelle le spécialiste.

D'autres villes sont capitales pour l'offensive russe, cite Guillaume Farde, et notamment dans le sud du pays : "Kherson, au nord de la Crimée, et Berdiansk, plus à l'Est, la clef vers le port de Marioupol qui donne le contrôle de la mer d'Azov".

Lviv, la ville la plus à l'ouest, proche de la frontière avec la Pologne, n'est pas dans le viseur de Vladimir Poutine. "Elle est davantage une ville refuge. Si le gouvernement ukrainien devait se réfugier dans un lieu face à l'avancée russe, ce serait à Lviv. Elle est le dernier bastion", commente Guillaume Farde.