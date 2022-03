Vers de nouvelles sanctions pour la Russie ? La Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé mardi qu'elle tiendra des audiences les 7 et 8 mars dans une affaire portée devant la Cour par Kiev, qui accuse Moscou de planifier un génocide en Ukraine.

La juge présidente de la Cour a alerté la Russie "sur la nécessité d'agir de manière que toute ordonnance" de la Cour "puisse avoir les effets voulus", a précisé dans un communiqué la CIJ, organe judiciaire principal des Nations unies, qui siège à La Haye.

Dans sa requête, Kiev accuse la Russie de planifier des actes de génocide en Ukraine et affirme que Moscou tue des personnes de nationalité ukrainienne de manière intentionnelle et porte gravement atteinte à leur intégrité physique. La requête a été déposée samedi devant la CIJ, créée en 1946 pour régler les disputes entre les États. Ses jugements sont contraignants et sans appel mais la Cour n'a aucun moyen de les faire respecter.

Kiev demande à la CIJ d'intervenir en imposant des mesures conservatoires, des mesures dites d'urgence, avant que la Cour ne se penche sur le fond de l'affaire.