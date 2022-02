Sans surprise, le Donbass se révèle donc être le théâtre de l'affrontement territorial entre Kiev et Moscou. Depuis 2014, cette région de l'Est ukrainien était l'enjeu de fortes tensions séparatistes prorusses. La guerre n'est pas nouvelle dans ce bassin minier à cheval sur les régions de Lougansk et Donetsk, et dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance lundi 21 février. En huit ans, ce conflit larvé, gelé par les accords de Minsk, aura fait 14.000 morts, et fait fuir 1,5 million de personnes de la région. RTL vous propose quelques clés pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement en l'Ukraine et la Russie.

Qu'est-ce que le Donbass ? Cette région de l'Ukraine tout à l'est du pays partage une frontière avec la Russie. Avant la guerre de 2014, le Donbass était la région la plus peuplée d'Ukraine, si on excepte la capitale, Kiev, avec de grosses villes comme Louhansk, Marioupol. C'est un bassin minier et métallurgique important. Le Donbass est divisé administrativement en deux provinces, de Donetsk et de Louhansk.

Qui s'y trouvent ? Beaucoup d'habitants du Donbass ont fui après la guerre de 2014 (débutée à la suite de la révolution pro-européenne du Maïdan) pour se refugier dans le reste de l'Ukraine. S'y trouve aujourd'hui, soit une population qui reste et ne dit rien, soit des pro-russes. Et ces derniers sont nombreux dans le Donbass, descendants des nombreux travailleurs russes envoyés par Moscou sous l'ère soviétique. Pas mal de passeports russes ont aussi été distribués dans la région par Moscou à des dizaines de milliers d'habitants. Mais le Donbass est bien ukrainien. En 1991, les électeurs du Donbass ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine.

"L'Ukraine n'est pas qu'un simple pays voisin"

Pourquoi le Donbass importe-t-il tant à Moscou ? Dans sa longue allocution télévisée, le président russe a tenu à donner une leçon d'Histoire, version Kremlin : l'Ukraine actuelle n'est qu'un pays "fantoche" qui demeure indissociable de la Russie. "L'Ukraine n'est pas pour nous un simple pays voisin", a estimé Vladimir Poutine. "Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel".

Contrôlées par les séparatistes soutenus par Moscou, ces zones du Donbass avaient fait cessation après l'annexion de la Crimée, devenant la République populaire de Louhansk et la République populaire de Donetsk. La reconnaissance de leur indépendance par Vladimir Poutine lundi 21 février, suivie de l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien, s'inscrit en cela, selon Vladimir Poutine, dans une démarche de "protection" des populations russophones. L'ambassadeur ukrainien en France sera l'invité de RTL soir ce mardi 22 février.