Les infos de 12h30 - Guerre en Ukraine : la visite symbolique de Joe Biden à Kiev

Volodymyr Zelensky et Joe Biden à Kiev, le 20 février 2023

À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le président des États-Unis Joe Biden s'est rendu à Kiev pour affirmer le soutien "indéfectible" des États-Unis au pays et ses habitants. Le Président américain dans la capitale ukrainienne, un message fort et une visite hautement symbolique pour l'Ukraine, mais aussi pour les Russes et la Chine.



Le chef d'État américain était attendu mardi à Varsovie, en Pologne. Mais c'est bien à Kiev que Joe Biden est arrivé ce lundi 20 février en train, dans la matinée. Lunettes de soleil sur le nez, costume cravate, il a été accueilli par le président Volodymir Zelensky, en treillis et parka kaki.

Les deux hommes se sont rendus devant le mur du souvenir des morts pour l'Ukraine. À leur sortie de ce lieu, ils ont marché côte à côte, alors que retentissaient les sirènes de Kiev.

Puis direction le palais présidentiel dans une ville de Kiev bouclée, fermée à la circulation. Joe Biden a été présenté au gouvernement ukrainien, entouré des hommes de la garde rapprochée de Volodymyr Zelensky. Joe Biden s'est ensuite exprimé en insistant sur le soutien apporté à l'Ukraine.

"Un an après le début du conflit, Kiev est toujours debout, l'Ukraine est toujours debout, la démocratie est toujours debout. [...] Kiev fait désormais partie de moi. Président Zelensky vous me faites un immense honneur en m'accueillant ici aujourd'hui", et son homologue ukrainien de souligner l'"extrême" importance de cette visite pour le peuple ukrainien.

Armes, sanctions, soutien à long terme… Les annonces de Joe Biden

Ce soutien passe également par une nouvelle livraison d'armes. C'est ce qu'a annoncé le président américain, qui a signé un nouvel engagement au palais présidentiel. Joe Biden a promis de nouvelles livraisons d'armes, de munitions, qui commencent à faire défaut sur le front, mais aussi des radars, des missiles de défense antiaérienne et de nouvelles sanctions contre les élites russes pour soutenir les Ukrainiens.

Un soutien qu'il a qualifié de "total". Et de conclure : "Il y a un an Vladimir Poutine comptait sur la faiblesse des pays de l'ouest, il s'est clairement trompé. Nous sommes prêts à soutenir les Ukrainiens sur le long terme".

Le président ukrainien a quant à lui remercié le président américain pour les livraisons de nouveaux matériels et surtout de nouvelles munitions.



