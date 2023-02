Guerre en Ukraine : les États-Unis accusent la Russie de "crimes contre l'humanité"

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, les chefs de la diplomatie des grandes puissances du G7 ont assisté à une grave accusation portée par la représentante des États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris. Cette dernière a accusé ouvertement la Russie d'avoir perpétré des "crimes contre l'humanité" depuis le début de son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

Plusieurs points font partie de ces accusations, Kamala Harris a cité notamment les bombardements systématiques visant les civils et les infrastructures. Mais aussi les cas de torture et de viol attribués à l'armée russe. La représentante des États-Unis a Munich a ajouté : "Nous avons examiné les preuves, nous connaissons les normes juridiques et il n'y a pas de doute: ce sont des crimes contre l'humanité."

Une position saluée par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, qui qualifie le conflit de "guerre génocidaire", à l'occasion d'une conférence de presse en marge du sommet de Munich. Pour préciser les propos de Kamal Harris, le département d’État américain a déclaré avoir documenté ou répertorié plus de 30.600 cas de crimes de guerre commis par les différentes forces armées russes en Ukraine.

